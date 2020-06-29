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今日 02:41 國際財經

歐央行買債符法院要求 料助化解德國憲政危機

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路透報道，德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)致函國會，表示歐洲央行已證明有迫切性推行買債刺激經濟計劃，此舉有助化解德國憲法法院5月裁決引發的憲政危機。

根據報道，肖爾茨於6月26日致函國會，表示收到歐央行的回應文件，顯示歐央行的買債行動符合法院裁決內容，即提供充足的理由，解釋2015年開始推行的買債刺激經濟計劃有其迫切性，因此德國央行可以繼續參與計劃。國會其後同意有關結論。

德國憲法法院在5月5日裁決，政府與國會可以挑戰歐央行的買債計劃。

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