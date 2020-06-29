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美國藥廠吉利德(Gilead)公布，旗下抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)由7月起收費，接受5劑量療程的政府醫保計劃參與者，須付費2340美元(18252港元)；私人保險計劃參與者須付費3120美元(24336港元)。

吉利德同意，未來3個月將向美國供應旗下生產的絕大部分瑞德西韋。此前，吉利德免費向新冠肺炎病人提供瑞德西韋。

根據吉利德公布的價格，參與私人保險計劃的病人，付費折合每劑為590美元，醫保計劃參與者付費為390美元。

以醫保計劃價格計算，5劑量療程的收費，低於美國藥品價格研究機構ICER上周提出的預測區間2520至2800美元。

吉利德集團行政總裁Daniel O’Day認為，瑞德西韋定價很廉宜，不過有病人權益組織指出，價格應更加便宜一些。

有研究指瑞德西韋對醫治新冠肺炎有顯著療效，美國監管機構5月批准瑞德西韋為治療新冠肺炎重症患者的藥品。日本則批准為治療所有類別新冠肺炎患者的藥品。

同時，美國衛生部與吉利德達成協議，確保9月前向美國醫院提供超過50萬劑，相當於吉利德7月全部產量，以及8月9月的9成產量。

衞生部指出，根據美國國會通過的CARES法例，沒有參與醫保的新冠肺炎病人由政府支付藥費。私人保險參與者的藥費，要由保險公司決定病人需否支付額外費用。