國際財經

全球多國新冠病毒疫情反彈，但受惠美國波音公司旗下737 MAX型號客機，獲批關鍵的認證飛行測試，波音股價急飆；蘋果也帶領科技股向上，加上美國樓價指數急彈，都支持道指周一高開後輾轉走高，最新抽升逾500點。

截至本港時間凌晨約1時39分，道指報25528點，升512點或2.05%；標普500指數報3047點，升38點或1.29%；納指報9859點，升102點或1.05%。

波音737 MAX獲批認證飛行測試

重磅股波音旗下被停飛多時的737 MAX客機獲聯邦航空管理局批准進行關鍵的認證飛行測試，並有望在周一試飛，被視為該機款爭取重新投入服務的關鍵一步，股價升10.51%；雷神都上揚4.19%。蘋果現時攀升2.2%。

全球確診新冠肺炎個案周日衝破1000萬宗，疫情近日有回升趨勢，其中在美國多個州份確診人數創紀錄新高，令到當地疫情繼續成為市場關注焦點，因為此舉勢必打擊美國經濟活動，V型反彈的可能性幻滅。不過，市場憧憬美國政府與國會將更快達成新一輪紓困法案，包括延長額外每周600美元的救助金等。

數據方面，美國5月二手樓臨時買賣合約指數按月飆升44.3%，至99.6，創2001年有紀錄以來的最大增幅，預期為上升18.9%，4月數據確認為下降21.8%。

美元先跌後升，ICE美滙指數目前回升0.12%，報97.55；美元兌日圓彈高0.49%，報107.74日圓；美元兌英鎊都上揚0.40%，英鎊退守至1.2287美元。

金價受惠避險因素，但同時有交易商沽金套現，紐約8月期金最終收市微升90美仙或0.05%，報每盎斯1781.2美元。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報39.63美元，升2.96%；倫敦布蘭特期油報41.77美元，漲1.83%。