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美民主黨促參議院展開新一輪抗疫紓困磋商

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美國民主黨國會領袖敦促參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)，立即展開新一輪抗疫紓困措施的兩黨協商。

眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)與參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)致函麥康奈爾，表示參議院休會兩周至7月4日才復會，期間並無安排通過更多抗疫紓困措施，情況不能令人接受。

兩位民主黨國會領袖指出，美國民眾急須生活援助，部分州份受新冠肺炎疫情打擊，地方政府也急須資金以重啟經濟，包括秋天來臨時要讓學生返回學校。

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