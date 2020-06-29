國際財經

全球多國央行進一步放寬銀根，為倫敦金帶來支撐，金價於上周初升破1750美元關口後持續向上，翌日進一步突破5月18日創下的7年半高位1765.22美元，更於上周三(6月24日)進一步攀升至1779.18美元，刷新自2012年10月以來的逾7半年新高。

然而美國新冠肺炎疫情陷入第二波爆發的消息亦同時令避險資金湧入美元資產，美滙指數自上周三起連續三日反彈，對倫敦金構成一定壓力，加上黃金多頭鎖定獲利平倉，令金價在創新高後曾大幅回落，於上周五(6月26日)一度下挫至1747.18美元。

不過，多個因素仍持續支撐金價走勢︰美國新冠肺炎單日新增病例數創下新高，全球死亡人數更突破50萬；於上周四(6月25日)公布的美國第一季度國內生產總值(GDP)年化季率負增長5%，雖然符合市埸預期，但同時印證美國經濟出現衰退跡象，加上美股在上周五晚再度大跌，令倫敦金在逢低買盤的支持下迅速反彈逾20美元，最終升至1770.61美元收市，金價連續第三周錄得上升，較6月初低位大漲逾100美元。

值得留意的是，受以上因素支持，倫敦金今日繼續高位整固，暫於1767至1775美元之間上落，或有望再度挑戰7年半新高。市埸應留意美國聯儲局將於周四(7月2日)凌晨2點公布6月貨幣政策會議紀要，以及同日20:30將會公布美國6月非農就業人口，屆時或會影響金價走勢。

技術分析方面，倫敦金已升破1670至1760美元之間的大型整固區域，並進一步突破5月18日創下的7年半新高，有利於後市在中長線內進一步向上挑戰1800美元甚至1850美元水平。雖然倫敦金曾出現逾30美元的回調，但仍然企穩於4月高位1747美元支持之上，並於日線圖形成上升通道。若短期內金價能企穩於上升通道底部1748-1750美元之上的話，後市或可再次上望1780美元甚至挑戰1800美元關口。

交易策略方面，早前於6月22日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1748-1750美元區域買入，上望1776美元，跌穿1744美元止損。

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