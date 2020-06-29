國際財經 即巿股評

6月19日本欄罕有出號外，呼籲勿輕視聯儲局縮表，當刻美股標指收3097點，兩周過去後，聯儲局連續兩周縮表，美股道指上周五大冧730點，標指則收3009，比十日前則挫2.8%。

市場解釋聯儲局縮表行為，認為是回購規模與央行互換萎縮影響，但筆者認為表確實是縮咗，更何況全球經濟仍甚曳，多國失業率仍甚高，縮表結果就喺股市會往下走。

至於為何聯儲局為何縮表，筆者揣測股市有3月底極速回升，尤其納指創新高，央行對自己瘋狂行為有所忌諱，隨時會引發通脹急升，在經濟低迷下，一旦通脹爆上，最終只有加息，於是以實驗性質縮表，睇下市場反應。

不過，超短期(一至兩三日)全球股市未必會再大冧，原因是全球股市喺睇美股，標指及道指跌到去保力加通道下方，即2984及24751，故此會頂兩下在此水平唔上唔落。

之不過，標指(圖一)及道指形成一個極利淡的島型頂，島型頂過往最鐘意的走勢，就是無厘頭一大棍插穿保力加通道低部，況且縮表+經濟曳兩股壓力，就足以踩冧股市。

更何況，侵侵選情告急，基於老特應對新冠肺炎表現無能，支持特朗普冧莊由5月的50%，跌到現時只得39%，對手拜登則由48%升到62%，即是侵侵遠遠落後拜登23個百分點(圖二)。

當然，共和黨非善男信女，未來勢必轉移視線於中國上，換句話說，中美爭拗將會進一步升温，最終亦會不利大市。

到最後，咪又喺聯儲局收拾股市殘局，向市場放水甚至入市買股，話唔埋上面出完島型頂，下面出個島型底極利好訊號。

總括而言，無論港股、A股、日股、韓股或台股，最終都依然喺睇美股，美股若唔升破島型頂極曳型態，大市依然往下走，故此現時策略只得三個字，就喺等市跌。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

[email protected]