國際財經

近日全球多國新冠病毒疫情回升，市場擔心疫情反彈阻礙經濟復甦步伐，但摩根士丹利認為，這種情況不會發生。

摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟主管Chetan Ahya在報告提到，新冠病毒感染人數的V型反彈，不會影響經濟和市場的V型復甦，預計全球經濟在4個季度之後，恢復到出現疫情之前的水平，發達國家市場經濟將會在8個季度後趕上之前的水平。

Ahya解釋，新增確診病例重新上升是事實，但無礙經濟復甦。在美國新增病例上升的重點地區，政府官員開始提出應對措施。短期而言，這些措施會造成一定的經濟失速，但抑制疫情進一步擴散，對其他州經濟恢復更有助益。研究亦發現，社交距離限制並不會減少消費者支出，外出用餐和旅行消費雖減少，但其他品類的消費則增多。

他又相信，失業人數增多不會抑制消費復甦。家庭資產負債表的狀況也較上次危機來臨時良好。勞動力中佔消費比重較大的高收入和中等收入階層受影響較小。低收入家庭雖然受到的影響最大，但卻因為救助及時，沒有受到經濟衰退最嚴重影響。

此外，大摩美國政策分析主管Michael Zezas稱，許多投資者認為，進一步的財政擴張會面臨政策障礙，但大摩認為決策者已經重新發現了積極的財政政策，這次會毫不猶豫地決定使用，特別是在經濟衰退是由以公共衞生危機形式出現的時候。該行預計美國決策者將推出額外的1萬億美元財政刺激計劃。

展望未來，大摩預計，將會出現新的群體感染，基本假設是在秋冬出現第二波疫情爆發，但全球的公共衞生系統將更好地應對第二次浪潮。各國不採取嚴格的全國性措施，只是採用社會距離措施、選擇性和滾動式的封鎖將控制疫情的爆發。因此有理由相信，全球經濟將能夠保持復甦，避免二次探底，深信經濟將V型復甦。