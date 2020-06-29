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瑞銀財富管理發表報告，指美國終止香港特殊待遇的舉措主要是象徵性，還可能祭出金融限制措施，但認為港元與美元掛鈎的聯繫滙率制度不會改變。

瑞銀財富管理全球投資總監黑費勒(Mark Haefele)稱，美方終止香港特殊待遇的舉措是象徵性，因港美之間的貿易規模很小，關鍵是香港作為中國的主要離岸金融中心的地位不會有任何重大變化。此外，關稅對貿易和物流業的打擊應有限，因香港已不再是絕大多數貨物輸送量的原產地

但他認為，美國可能祭出金融限制措施，如對內地與香港官員實施制裁，或者對政府機構以及銀行實施制裁等，此舉可能影響更大。

該行預期，港元聯繫滙率制度不會改變。美國加大對中資公司的審查力度將推動更多資本流向香港，因在美國掛牌的中資公司將尋求赴港上市。

另外，該行認為，由於估值溫和且企業盈餘增長動能相對強勁，亞洲頗具吸引力。該行在亞洲的關注重點轉向落後補漲股，並將今年表現最佳的市場中國從看好轉為中性；將印度列入看好名單，並依然青睞新加坡，但不看好香港、馬來西亞和泰國。在信用債方面，看好亞洲投資級債券，並認為部份中國房企債券存在機會。

報告指出，不確定性依然彌漫，但隨着亞洲及全球多數地區逐漸開放，依然對風險資產保持正面立場。在本輪反彈中表現暫時落後的資產和行業應釋放投資價值，保持投資的投資者亦將從中受益。