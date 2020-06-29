國際財經

全球多國新冠病毒疫情雖反彈，但市場憧憬各政府加大力度再推刺激經濟復甦措施，歐洲股市早段上升。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報6172點，升12點或0.21%；德國DAX指數報12173點，漲83點或0.69%；法國CAC 40指數報4919點，升9點或0.19%；意大利富時MIB指數報19288點，上揚164點或0.86%。

道指期貨暫報25019點，升69點。

全球確診新冠肺炎個案周日衝破1000萬宗，疫情近日有回升趨勢，其中在美國多個州份確診人數創紀錄新高，令到當地疫情繼續成為市場關注焦點，因為此舉勢必打擊美國經濟活動，V型反彈的可能性幻滅。

在亞洲及歐洲，日本的東京都及北海道病例創「緊急事態宣言」解除後單日新高；澳洲維多利亞州周日新增49宗確診，當局考慮封鎖疫區；德國傳染率上升，瑞士調查夜場感染群組，英國考慮封鎖李斯特。

不過，市場也憧憬疫情惡化，美國政府與國會將更快達成新一輪紓困法案，包括延長額外每周600美元的救助金等。

中美兩國關係持續緊張。美國持續加強封殺中國企業，特朗普政府正勸說歐洲各國不要採用中資企業同方威視技術產品，以免資料外洩。另外，中國預期本周完成「港區國安法」立法工作，而且正式生效，美國如何回應，將是令人拭目以待的事件。市場人士擔心，此舉將影響中美兩國1月簽訂的首階段貿易協議的執行，進而對美國經濟帶來新的打擊。

美國等國新冠感染病例上升，導致一些國家重新實施部分封鎖舉措，有可能抑制燃料需求，油價下跌逾1%。紐約原油期貨現時每桶報37.9美元，跌0.59美元或1.53%；倫敦布蘭特期油報40.37美元，挫0.65美元或1.58%。