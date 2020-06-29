英國《周日倫敦時報》(The Sunday Times)報道指出，因應美中緊張關係升級，特朗普政府向日立(Hitachi)施壓，警告後者勿把位於威爾斯的核電項目售予中國。但日立隨後澄清，指沒有計劃將該核電項目售予中國。
據報，日立將於9月決定Horizon核電項目的處理方案。中廣核(01816)希望收購該核電項目，作為在英國建造核反應堆計劃的一部分。
日立去年凍結這個3萬億日圓的項目，並為英國核業務減值3000億日圓，因該項目未能找到私人投資者。
英國《周日倫敦時報》(The Sunday Times)報道指出，因應美中緊張關係升級，特朗普政府向日立(Hitachi)施壓，警告後者勿把位於威爾斯的核電項目售予中國。但日立隨後澄清，指沒有計劃將該核電項目售予中國。
據報，日立將於9月決定Horizon核電項目的處理方案。中廣核(01816)希望收購該核電項目，作為在英國建造核反應堆計劃的一部分。
日立去年凍結這個3萬億日圓的項目，並為英國核業務減值3000億日圓，因該項目未能找到私人投資者。
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