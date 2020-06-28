國際財經

美國頁岩油先驅切爾皮克(Chesapeake Energy)周日宣布，已經申請破產保護，啟動協商下的債務重整行動。

切爾皮克表示，在商討債務重組期間，旗下營運分支如常運作，集團已經安排了9.25億美元破產融資。

集團預期，完成債務重整及擺脫破產後，將可消除約70億美元債務，以及獲得6億美元新資本。

市場供求失衡導致油價大跌後，市場已傳聞該公司需要申請破產保護，應對債務逾70億美元的困境。該公司過去10年投放逾300億美元，以發展頁岩油業務。