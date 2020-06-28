國際財經

美國股市上周偏軟，綜合投資專家看法，美國股市本周首要焦點，將是美國疫情；其次是美國6月就業數據。聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會的演說、中美兩國爭拗，以及英倫銀行行長的發言，也是關注焦點。

具體而言，第一個市場焦點是美國疫情。上周六，五個美國州份的確診人數創紀錄新高，令到美國疫情繼續成為市場關注焦點，因為此舉勢必打擊美國經濟活動，V型反彈的可能性幻滅。

不過，市場也憧憬疫情惡化，美國政府與國會將更快達成新一輪紓困法案，包括延長額外每周600美元的救助金等。摩根士丹利美股策略師Michael Wilson指，如果沒有新的救市措施，美國經濟前景將變得不一樣。

第二個焦點是周四公布的6月就業報告。市場預期，美國6月非農業職位將增加300萬個，優於前一月的250萬個，反映重啟經濟活動的效果。

較次要的美國經濟數據，還有周三公布的6月供應管理協會(ISM)的製造業指數，市場預期將出現強力反彈，甚至突破50%的牛熊分界線。不過，經濟師相信，製造業離重返疫前水平，仍有一大段距離。另外，周二公布的美國6月消費者信心指數，以及周四公布的美國上周首次申領失業救助金人數等，也是不容忽視的數據。

第三個焦點是鮑威爾與財長努欽周四出席國會眾議院金融委員會聽證會，談及經濟前景的證詞。此前，聯儲局周三公布上月議息紀錄。紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)與聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)周二分別出席活動發表演說，也是市場關注事件。

第四個焦點是中美兩國地緣衝突。中國預期本周完成港區國安法立法工作，而且正式生效，美國如何回應，將是令人拭目以待的事件。市場人士擔心，此舉將影響中美兩國1月簽訂的首階段貿易協議的執行，進而對美國經濟帶來新的打擊。

第五個焦點是英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)與該行首席經濟師Andrew Haldane本周分別發表演說。市場關注兩人會否談及英倫銀行的貨幣政策的新方向。