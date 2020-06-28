國際財經

美國上周股市在新冠肺炎大流行病可能惡化的陰影下低收。展望本周，市場人士相信，焦點主要是美國一系列經濟數據與華府會否再通過刺激經濟措施等消息，擔心數據欠佳，將進一步引發市況下佳。

回顧上周，美國股市自3月中開始反彈以來，上周在高位出現整固。美國多州的確診人數持續創新高，令到投資者擔心經濟是否重新關閉，因此股市的沽售壓力升溫。

Ameriprise Financial首席分析員David Joy表示，雖然美國經濟5月開始好轉，以致該月的一系列數據表現較佳，但有關勢頭可否持續至6月，是投資者關注焦點。

另一項焦點，是美國國會能否通過新的刺激經濟措施，令到部分刺激經濟措施可延續下去。焦點之一，是將於7月底屆滿、每周600美元額外救助金的發放安排。

摩根士丹利美股首席策略師Michael Wilson認為，通過新刺激經濟法案是很重要的，因為如果沒有新刺激措施或者延長現有措施，美國經濟反彈力度可能明顯減弱。

其他令投資者擔心的問題，還有中美兩國關係緊張及美國總統大選的變數。後者正誘發投資者改變股票組合。

Bronson Meadows Capital Management總裁Oliver Pursche表示，正減持包括亞馬遜在內的科技巨擘股份，以保留現金。

Boston Private高級基金經理Richard Grasfeder也對美國股票持審慎態度，減持相關比重。他擔心，美國國會可能要較長時間才再推新刺激經濟措施，令到美國藍籌業績前景有變。Joy的看法較樂觀，相信國會在7月底前將再通過新紓困措施。部分基金經理相信，聯儲局也可能推新貨幣措施，以推動經濟。

RBC Capital Markets策略師Amy Wu Silverman認為，今年的夏季，股市的波動可能較往常更波動，因為經濟前景存在很大變數。