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今日 08:20 國際財經

IMF料應對肺疫衝擊 或測試1萬億資源上限

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國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，新冠肺炎經濟危機可能最終要測試該基金的1萬億美元借貸上限，但現時仍離上限有一段距離。

格奧爾基耶娃出席網上研討會時披露，基金未動用四分之三借貸空間，但可能最終要測試有關上限。問及IMF須否提高額外資源，她表示，成員已經明確表示，有需要將支持增加資源的訴求。

該基金在疫情開始時已經公布，撥出1000億美元緊急借貸，向有需要的國家提供援助。她表示，已經向72個國家提供援助。

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