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反種族歧視浪潮蔓延 可口可樂暫停全球社媒賣廣告



反種族歧視行動蔓延，繼歐洲聯合利華和美國Verizon後，可口可樂暫停在全球社交媒體刊登付費廣告，為期最少一個月。

美國加州確診人數攀升 三藩市叫停經濟重啟



據Worldometers據統，美國與巴西的新冠肺炎單日新增確診人數齊破4萬，分別為4.33萬及4.18萬；法國新增1588宗，是5月底以來最多。美國三藩市因應加州確診新冠肺炎人數上升，暫停原定周一重開部分經濟活動的計劃；白宮首席傳染病專家福西承認，當局追蹤病毒工作表現欠佳。

蓬佩奧:將向損害香港自治中共官員實施簽證限制

美國國務卿蓬佩奧稱，華府將會對有份損害香港高度自治的一些現任及前任中共官員實施簽證限制，不過，美方未有透露遭到制裁的官員名單，據報涉及單位數的人。中國駐美大使館表示堅決反對美方的錯誤做法。

道指收市滑落730點 高盛大瀉8.7%



美國多個州解封後疫情大幅反彈，加上聯儲局在銀行年度壓力測試後限制大銀行派息及停止回購，壞消息拖累美股道指曾瀉774點，跌幅達到3%，並失守25000點關，收市仍挫730點或2.84%；標指及納指都一度挫約2.6%，收市分別下滑2.42%及2.59%。高盛跌8.7%，摩根大通倒退5.52%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月個人支出按月增8.2%，遜預期；個人所得跌4.2%，勝預期，但差過4月經修訂的增10.8%。PCE物價指數按月漲0.1%，按年升0.5%；核心PCE物價指數按年漲1%。密歇根大學6月消費信心指數終值78.1，低於預期。

￭ 美國在香港及台灣問題的干預，據報或影響中美首階段貿協中、北京承諾採購美國產品的數額。

￭ 埃克森美孚據報擬裁減美國辦事處僱員，裁員數目未公布。

￭ Nike強化網購業務，計劃裁員。

￭ 美滙尾段升0.06%，報97.48；歐風險重臨，英鎊兌美元跌0.67%。

￭ 紐約期金先跌後升0.5%收市，每盎斯報1780.3美元。

￭ 紐約期油曾挫2.4%，收市微跌0.5%；布蘭特期油回吐0.2%。

￭ Stoxx 600先升後挫0.39%收市。英股升0.20%，德、法股跌0.73%、0.18%。

￭ 中國和印度軍隊據報仍在爭議的邊境地區對峙。

￭ 華為據報強烈敦促日本各電訊公司採用其5G產品。

￭ 日本的新型肺炎單日新增105人確診，為5月9日以來首次單日破百宗。

挑戰Twitch 騰訊美國測試視頻直播



騰訊(00700)罕見地涉足美國社交媒體領域，正在當地推出類似亞馬遜Twitch的視頻直播服務，新服務命名為Trovo Live。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24419點，較昨日恒指收市低水131點。

￭ ADR港股比例指數報24381點，較港低167點；滙控(00005)低1.3%。

￭ 團結香港基金憂慮房屋供應斷崖持續。

￭ 佳源國際(02768)向聯交所申請分拆佳源服務主板上市。

￭ 希慎興業(00014)料中期轉錄虧損。

￭ 錦州銀行(00416)全年虧損縮減至9.59億人民幣。不派末期息。

￭ 漢國置業(00160)全年轉虧3594.6萬元，末期息12.5仙。

￭ 都市麗人(02298)料中期轉虧不少於1.2億人民幣。

￭ 其士國際(00025)全年溢利跌18.56%。末期息派0.32元。

￭ 泛海集團(00129)全年盈利跌47.58%，不派末期息。泛海酒店(00292)增12.74%，不派末期息。