國際財經

美國多個州解封後，新冠肺炎確診人數有大幅反彈跡象，得州疫情急劇惡化，州長阿博特緊急煞停重啟經濟計劃，要求酒吧關門、限制餐廳接待客人數量；加上聯儲局在銀行年度壓力測試後，宣布限制大銀行派息及停止回購，兩大壞消息推跌美股，道指周五曾瀉774點，跌幅達到3%，並失守25000點關；標指及納指都一度挫約2.6%。

道指低開逾百點後，跌勢急速擴大，收市仍挫730點或2.84%，報25015點。標指和納指則分別挫2.42%及2.59%，收報3009點和9757點。受到聯儲局限制派息及回購的負面影響，大型銀行股全線捱沽，高盛大跌8.7%，為表現最差的道指成份股；摩根大通倒退5.52%。

個人支出增8.2%遜預期

數據方面，美國5月個人支出按月增加8.2%，遜於市場預期增加9%；個人所得按月跌4.2%，較預期減少6%為佳，但差過4月份經修訂後數字（增長10.8%），市場憂慮美國最重要的經濟支柱消費市場復甦需時。

政府按薪酬保障計劃而派發的資金在5月有所減少，經濟師預期美國第二季國內生產總值倒退達46%。

至於5月個人消費支出（PCE）物價指數按月漲0.1%，按年上升0.5%。核心PCE物價指數按月上升0.1%，預期為持平；按年則升1%。美國密歇根大學6月消費者信心指數終值為78.1，低於預期的79，初值為78.9，5月終值為72.3。

美國商務部長羅斯則繼續為美國經濟打氣，指即使疫情會打亂復甦步伐，相信今年下半年經濟將可穩步回升。

歐股個別發展，泛歐Stoxx 600指數跌0.39%，英股升0.2%。德股受到Wirecard欺詐醜聞打擊而低收0.73%，法股回落0.18%。亞洲股市普遍偏軟，惟日股升1.13%，MSCI亞太指數（不計日本）下滑0.63%。