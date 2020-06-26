國際財經

美國部分州份因疫情惡化，暫停新一輪經濟重啟計劃，美股三大指數周五低開後跌幅輾轉擴大，道指尾段一度插水超過700點，三大指數的跌幅都超過2%，銀行股成為跌市元兇。

截至本港時間凌晨約2時31分，道指報25070點，跌674點或2.62%，稍早時盤中暫時低位觸及25031點，跌幅達到713點；標普500指數最新報3019點，跌64點或2.08%；納指報9807點，跌209點或2.09%。

美國疫情反覆，單日新增確診個案超過3.6萬宗，較4月時的最高峰只少約400宗，累計確診超過242萬宗。多個州錄得破紀錄新增個案，緊急剎停正逐步重啟的經濟活動。得州單日新增個案接近6000宗，住院人數亦連續13日破紀錄。加州進入預算緊急狀態，容許州政府動用俗稱「雨天基金」的儲備，彌補應對疫情造成的部分財政赤字。

另外，美國聯邦存款保障機構(FDIC)及貨幣監理署(OCC)放寬《伏爾克法規》(Volcker Rule)，減少對銀行和金融機構的投資和內部交易限制。不過，聯儲局宣布限制大型銀行派息，並禁止進行股份回購，措施至少維持至第三季底，拖累美國部分銀行股下跌。

數據方面，美國5月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.1%，按年升0.5%。個人支出按月增加8.2%，預期為增加9%；個人所得按月減少4.2%，預期為減少6%。密歇根大學6月美國消費者信心指數終值為78.1，低於預期的79。