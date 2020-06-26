國際財經

微軟宣布永久關閉實體店，但繼續投資於數碼商店。

微軟發表聲明指出，此舉將導致本季產生約4.5億美元(35.1億港元)的稅前費用。

由於新型冠狀病毒疫情肆虐，微軟的實體商店3月下旬起關閉。該公司表示，在防疫封鎖期，零售團隊已通過遠程交流、學習軟件，培訓了成千上萬的企業及教育客戶，幫助客戶撥打客服電話。

微軟又稱，已經通過包括Microsoft.com在內的數碼商店，以及Xbox和Windows商店實現顯著增長。該公司將繼續借助一對一視頻聊天支持、線上教程視頻等新服務投資數碼創新。