國際財經

美國當局放寬銀行監管限制，為市場提供充足流動性作出準備，抵消歐美部分地區疫情惡化的利淡因素，歐洲股市中段普遍升逾1%。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報6240點，升93點或1.53%；德國DAX指數報12293點，漲113點或0.93%；法國CAC 40指數報4995點，上揚77點或1.57%；意大利富時MIB指數報19498點，升263點或1.39%。

道指期貨暫報25522點，跌74點。

美國聯邦存款保障機構(FDIC)及貨幣監理署(OCC)放寬《伏爾克法規》(Volcker Rule)，減少對銀行和金融機構的投資和內部交易限制，市場料為銀行釋放400億美元資金。同時，聯儲局宣布限制大型銀行派息，並禁止進行股份回購，措施至少維持至第三季底。

另外，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在網絡會議上表示，歐羅區可能已經過了新冠疫情引起的經濟危機最壞時刻，但復甦將是不均衡的。歐洲央行管理委員會委員雷恩(Olli Rehn)指出，歐洲央行在決定是否撤回刺激措施時，最好是保持穩妥，安全總好過後悔。

數據方面，法國6月消費者信心指數從5月的93升至97，高於預期的95。德國5月進口物價按月上漲0.3%，按年下跌7%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報39.06美元，升0.34美元或0.88%；倫敦布蘭特期油報41.53美元，升0.41美元或1%。