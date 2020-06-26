國際財經 即巿股評

受市埸炒作美國新冠肺炎疫情二度爆發拖累，歐羅/美元於上周五（6月19日）為止曾經連跌4日，並跌至1.1165，創6月3日以來的逾兩周新低。然而，本周二（6月23日）公佈的歐羅區6月製造業採購經理指數（PMI）從上月低位39.4大幅反彈至46.9，而且超乎市埸預期，一度帶動歐羅/美元大幅反彈至一周高位1.1346。

不過，歐美貿易戰疑再度爆發，美國於周三（6月24日）宣稱計劃對歐盟及英國的31億美元商品加征報復性關稅。另外，於周四（6月25日）公佈的美國5月耐用品訂單按月上升15.8%，高於市埸預期上升10.5%。市埸對歐美貿易戰的擔憂情緒及美國的良好經濟數據拖累歐羅/美元再度由升轉跌，更再度跌穿1.1200關口至1.1188，目前匯價小幅反彈至1.1230附近水平。

值得留意的是，下周三（7月1日）21:45及22:00 將分別公佈美國6月製造業PMI以及美國ISM製造業指數，另外下周四（7月2日）20:30亦會公佈美國6月非農就業數據，屆時或會影響歐羅/美元走勢。

技術分析方面，歐羅/美元於6月10日升至3個月高位1.1420後受阻回落，並於6月12日跌穿上升通道底部支持，其後輾轉下跌形成新的下降通道。儘管本周二歐羅/美元一度反彈至1.1342，但匯價很快受阻回落，並曾短暫失守1.1200-1.1210支持區（由5月25日低位1.0868至6月10日高位1.1420上升浪的38.2%斐波那契回吐水平）。若短期內匯價不能升破下降通道頂部1.1300區域，後市或會沿著下降通道繼續下行趨勢，但若匯價真正突破1.1300阻力，後市或仍有機會向上挑戰1.1400甚至1.1480水平。

交易策略方面，我們根據6月17日策略於1.1190建立的歐羅/美元買盤（上望1.1400，跌穿1.1160止損）已於1.1300提前平倉，獲利110點。短期內待歐羅/美元回升至1.1300-1.1320區域沽出，下望1.1155，升穿1.1350止損。

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