國際財經

陷入財困的英國老牌豪華車廠Aston Martin計劃發行新股，以籌集資金應對新冠病毒危機，發行規模將相當於現有股本的20%。

Aston Martin目前的最大股東、加拿大富商兼一級方程式車隊老闆斯特羅爾(Lawrence Stroll)旗下Yew Tree集團，將認購此次發售的25%的股票，前任大股東Prestige Motors將認購約8%。

Aston Martin又預計，第二季銷量將進一步下滑；該車廠首季虧損1.19億英鎊，銷量下跌31%。