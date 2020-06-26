國際財經

美國將放寬銀行監管、當地經濟有改善跡象，抵消歐美部分地區疫情惡化的利淡因素，歐洲股市早段造好。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報6200點，升53點或0.87%；德國DAX指數報12250點，漲72點或0.6%；法國CAC 40指數報4958點，上揚40點或0.82%；意大利富時MIB指數報19319點，升84點或0.44%。

道指期貨暫報25444點，跌152點。

美國聯邦存款保障機構(FDIC)及貨幣監理署(OCC)放寬《伏爾克法規》(Volcker Rule)對銀行投資的限制。不過，聯儲局宣布限制大型銀行派息，並禁止進行股份回購，措施至少維持至第三季末。

各國陸續重啟經濟，新冠肺炎疫情轉趨惡化，其中美國周三錄得自4月底以來單日最多個案，澳洲及印度則決定出動軍隊抗疫。世界衞生組織(WHO)預計下周全球病例衝破1000萬宗，警告很多國家面臨氧氣機供應短缺。

因應疫情反彈，南卡州州長庫珀(Roy Cooper)周三下令市民在公眾場所須戴上口罩，並暫停重啟經濟3周。得州長阿博特(Greg Abbott)亦宣布，由於當地的新冠肺炎病例及住醫病人數目續創紀錄新高，決定暫停新一輪經濟重啟計劃。蘋果公司和加州迪士尼樂園亦改變重開計劃。

油價回穩，因市場對全球燃料需求復甦感樂觀。紐約原油期貨現時每桶報38.97美元，升0.25美元或0.65%；倫敦布蘭特期油報41.4美元，升0.35美元或0.85%。