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今日 15:13 國際財經

亞馬遜傳逾78億購自駕初創Zoox

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全球最大網購商亞馬遜(Amazon)，據報同意以超過10億美元(78億港元)收購無人駕駛汽車初創公司Zoox。

英國《金融時報》引述消息人士報道，此項收購將擴大亞馬遜在自動駕駛汽車技術領域的影響力。

上月底有傳媒報道，亞馬遜正洽談收購Zoox，但對Zoox的估值低於其2018年最近一輪融資中達到的32億美元(約249.6億港元)。

Zoox當時稱，公司收到了多個實體對一項戰略交易的興趣意向，並一直在與Qatalyst Partners合作評估此類意向。

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