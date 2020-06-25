今日 05:39
國際財經
美國電單車製造商哈利(Harley-Davidson)管理層向路透表示，因應公司調整美國產量，將裁減美國140個職位。
根據報道，90個受影響的製造部門職位屬於賓夕法尼亞州廠，另外50個被裁職位屬於威斯康星州廠。
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