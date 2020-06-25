國際財經

美國梅西百貨(Macy's)公布，裁減3900名僱員，相當於僱員總數的3%，以應對新冠肺炎大流行對經濟帶來的衝擊。

被遣散的屬於企業部門僱員。集團預期，裁員每年能節省6.3億美元營運開支。梅西早於今年2月疫情爆發前，已經披露擬裁減2000個企業部門職位。

梅西早前因疫情而關閉大部分實體店，5月18日開始，因應不同州份重啟經濟活動，梅西陸續重開部分門市。

集團行政總裁Jeff Gennette周四表示，重開門市後的顧客人流量較預期佳，但業務進展較緩慢，需要調整營運成本架構。