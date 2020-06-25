國際財經

美股早段跌逾200點後收復失地，在銀行股升勢支持下回升。

美國新領失業金人數超過預期，加上該國多州新冠病毒疫情持續反彈，投資者擔心持久的防疫措施窒礙經濟復甦，道指早段曾跌逾200點。

不過，在銀行股升勢帶動下回升，截至本港時間晚上約10時40分，道指報25492點，升46點或0.19%；標普500指數報3049點，跌不足1點；納指報9916點，升6點或0.07%。

美國多個州份周二錄得單日最高確診數目，紐約、新澤西及康涅狄格州等地加強對旅客隔離。美國累積病例超過240萬宗，白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)較早前稱，26個州份的確診數字在增加，住院人數呈上升，情況令人不安。

數據方面，美國第一季度實際GDP年化季率終值為負5%，符合市場預期。美國至6月20日當周新申領失業金人數148萬人，高於預期的130萬人，但連續第12周回落；前值為154萬人。

油價偏軟，因美國原油庫存再創紀錄新高。紐約原油期貨現時每桶報37.86美元，跌0.15美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報40.26美元，跌0.05美元或0.12%。

歐股亦全線回升，英國富時100指數報6157點，升33點或0.55%；德國DAX指數報12216點，升122點或1.01%；法國CAC 40指數報4930點，升59點或1.22%；意大利富時MIB指數報19277點，升144點或0.6%。