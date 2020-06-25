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今日 22:33 國際財經

西班牙提名經濟部長角逐歐羅集團主席

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西班牙政府提名經濟部長卡爾維諾(Nadia Calvino)，角逐下任歐羅集團主席。

西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)表示，一旦卡爾維諾當選，對西班牙政府而言將是一大榮耀，亦會是首位女性領導歐羅集團。

51歲的卡爾維諾被視為溫和派技術官僚。她希望，繼續為歐羅區的強大及繁榮而努力，以造福歐洲人民。

歐羅集團將於下月9日選出新任主席，預計愛爾蘭財長多諾霍(Paschal Donohoe)，以及盧森堡財長Pierre Gramegna亦會參選。

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