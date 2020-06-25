國際財經

歐洲股市中段個別發展，因中國歐盟有望年內達成投資協定談判，但歐美等地的新冠肺炎個案繼續反彈，令市場擔心第二波疫情迫在眉睫。

截至本港時間下午6時29分，英國富時100指數報6113點，跌9點或0.16%；德國DAX指數報12127點，升33點或0.28%；法國CAC 40指數報4875點，升4點或0.09%；意大利富時MIB指數報19153點，跌9點或0.05%。

道指期貨暫報25287點，跌106點。

中國歐盟領導人會晤早前舉行。歐洲議會國際貿易委員會副主席札赫拉迪爾(Jan Zahradil)表示，很高興看到雙方領導人再次強調，願意努力在今年內完成中歐投資協定談判。中方亦稱，雙方領導人一致認為，今年應克服困難，完成中歐投資協定談判，以顯示雙方推進中歐關係和維護開放型世界經濟的雄心。

不過，市場對多國的新冠肺炎確診個案持續增加感到擔憂，其中，美國累積病例超過240萬宗，白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)較早前稱，26個州份的確診數字在增加，住院人數呈上升，情況令人不安。

另外，深陷賬目醜聞的德國支付處理服務商Wirecard，被揭發一筆19億元歐羅現金「消失」一周後，該公司宣布申請啟動破產程序。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報37.63美元，跌0.38美元或1%；倫敦布蘭特期油報40.06美元，跌0.25美元或0.65%。