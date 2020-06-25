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今日 17:10 國際財經

漢莎工會達削43億成本協議 避2.2萬人失業

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德國漢莎航空(Lufthansa)表示，已與獨立空中服務員工會就勞動力計劃達成共識，將節省5億歐羅(約43.55億港元)成本，以應對新冠病毒疫情的影響。

漢莎指出，有關計劃包括暫停加薪、減少飛行時數和相應的薪酬，以及暫時減少對公司養老金計劃的供款。雙方還商定了一套自願措施和離職方案，如無薪假、自願減少工作時間等。

漢莎表示，根據目前達成的危機方案，公司可以避免在危機期間裁減2.2萬漢莎航空的空中服務員。

漢莎本月較早時警告，旗下各公司的2.2萬至2.6萬個職位面臨被裁風險。

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