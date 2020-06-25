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今日 15:36 國際財經

皇家郵政擬裁員2000人

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受新型冠狀病毒疫情影響，英國皇家郵政集團(Royal Mail)計劃，裁減約2000名員工。

皇家郵政預計，本財年將出現嚴重虧損。將實施一項3個階段的計劃，以調整業務規模，並將進行管理重組，可能削減約2000個職位，目標是在2022財年節省1.3億英鎊(約12.5億港元)的人力成本，並削減3億英鎊(約28.85億港元)的資本支出，以應對疫情衝擊。

皇家郵政截至3月底的2020財年稅前利潤1.8億英鎊(約17.31億港元)，按年下跌逾25%。

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