國際財經

美國和歐洲的關稅問題加劇，加上美國及多國新冠疫情的新增病例數字持續增加，紐約州等多個州份收緊檢疫措施，對從本國疫情數字激增的州份抵境的旅客，實施14天隔離檢疫，消息進一步導致市場不安情緒升溫，美股道指中段一度擴大跌勢至挫逾800點，收市仍下滑超過700點。

道指收市報25445點，挫710點或2.72%；全日低位觸及25296點，跌幅為859點。標普500指數收市報3050點，跌80點或2.59%。納指報9909點，跌222點或2.19%。道指30隻成份股股價全部向下，陶氏下挫6.94%，為表現最差的成份股；波音下滑5.90%，雷神都回落4.28%。油股跟隨油價滑落，埃克森美孚與雪佛龍分別倒退4.67%和4.19%。

美國政府表示，將針對來自法國、德國、西班牙及英國等歐洲進口產品加徵新關稅，產品價值達31億美元。

白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)周二稱，雖然紐約州的新增確診數目正在下滑，但是包括亞利桑那州、得州、佛羅里達州和奧克拉荷馬州等在內的26個州，新冠確診數目卻提高5%甚至更多，住院人數也在上升。福西表示，新冠疫苗正在加速研發，並有望於明年初準備就緒。

另外，美國對華為禁令發布至今近兩個月，有多名律師表示禁令問題層出不窮，且已造成相關企業許多困擾，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)對此發布聲明表示，禁令內容完全無誤及沒有漏洞，將會對企業嚴格執行並追究任何逃避行為。