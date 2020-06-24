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美國財長努欽表示，可能進一步延後截止報稅限期，以紓緩部分納稅人士受到新冠肺炎大流行的衝擊。

華府3月時因應新冠疫情，把原定4月15日的截止報稅限期，推遲至7月15日，以便民眾獲得緩衝時間，其他聯邦報稅限期也相應推遲。

努欽周三接受外電訪問時表示，考慮進一步推遲截止報稅限期。不過他提議部分納稅人盡早報稅，以便取得退稅。

有會計師認為，華府推遲報稅限期的做法利弊參半，有些民眾得益，但部分則未必受惠。

根據美國稅局資料，截至6月12日止，合共收到1.36億份報稅表，較去年的1.44億份少。