國際財經

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)相信，美國經濟可能需要一段時間，才能從新冠肺炎大流行及封城措施之後復甦。

埃文斯周三出席視像會議時強調，經濟復甦時間長或短，端視商界能否提供安全的工作及消費環境，過早重啟經濟活動可能對經濟增長構成負面打擊。他認為，疫苗研發成功與否，對於經濟能否回復至疫情前水平有關鍵影響。

埃文斯同意聯儲局主席鮑威爾的看法，指局方與國會可能需要推出額外刺激經濟措施。

埃文斯又認為，部分在疫情前展現的趨勢可能被永久改變。