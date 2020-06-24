 
熱門：

今日 02:30 國際財經

埃文斯預料美國經濟需時復甦

放大圖片

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)相信，美國經濟可能需要一段時間，才能從新冠肺炎大流行及封城措施之後復甦。

埃文斯周三出席視像會議時強調，經濟復甦時間長或短，端視商界能否提供安全的工作及消費環境，過早重啟經濟活動可能對經濟增長構成負面打擊。他認為，疫苗研發成功與否，對於經濟能否回復至疫情前水平有關鍵影響。

埃文斯同意聯儲局主席鮑威爾的看法，指局方與國會可能需要推出額外刺激經濟措施。

埃文斯又認為，部分在疫情前展現的趨勢可能被永久改變。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads