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今日 21:57 國際財經

本港GNC店舖及專櫃如常運作

受新冠肺炎疫情影響，美國老牌保健食品公司GNC已申請破產保護，並計劃尋找買家，以及在全球關閉800至1200間門市。GNC香港發言人表示，在港的GNC店舖及專櫃會如常運作，不受影響，金卡會員可繼續享有專屬優惠；公司正與美國GNC總公司保持緊密溝通，了解最新發展，有進一步消息將適時發布。

位於香港的GNC門店及專櫃，目前是由牛奶國際(Dairy Farm)獲授權經營，據品牌網頁，GNC在香港有逾90個零售點，而牛奶國際旗下逾300間萬寧門店亦有銷售GNC的產品。

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