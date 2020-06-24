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今日 18:51 國際財經

美擬向歐英徵稅 歐股中段跌逾1%

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美國傳擬對歐盟及英國商品徵新關稅，加上市場關注新冠病毒疫情有反彈跡象，歐洲股市中段下滑逾1%。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報6178點，跌141點或2.24%；德國DAX指數報12251點，挫276點或2.18%；法國CAC 40指數報4919點，下滑97點或1.95%；意大利富時MIB指數報19530點，瀉310點或1.57%。

道指期貨暫報25765點，跌255點。

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，中美貿易協議正在執行中，中國已經加快步伐，不僅僅是購買大宗商品，也在解決竊取美國知識產權的問題。美國財長努欽指出，若美國公司不獲准在中國進行公平、平等競爭，美國與中國的貿易有可能出現脫鈎，而這是總統特朗普可能考慮的事。

不過，外電報道，美國擬針對來自法國、德國、西班牙及英國等歐洲進口產品加徵新關稅，產品價值達31億美元。目前美國貿易代表辦公室(USTR)正醞釀對包括橄欖、啤酒和卡車在內的歐洲出口產品徵新關稅，同時對飛機和乳酪等產品提高關稅。

另外，歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philip Lane)表示，歐羅區經濟得要花上好一段時間才能走出疫情引發的危機，近期連串強勁數據，並不必然是經濟復甦的良好指標。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報39.84美元，挫0.53美元或1.31%；倫敦布蘭特期油報42.36美元，跌0.33美元或0.77%。

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