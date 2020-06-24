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紐西蘭央行於今日（6月24日）上午10時宣佈維持利率於0.25%不變，不過該行表示紐西蘭經濟風險偏向下行，貨幣政策委員會表示不排除進一步擴大資產收購計劃的可能性，並在可預見的未來將市埸利率維持於低位。消息公布後，紐元/美元急跌50點至0.6448，雖然中途一度反彈，但其後仍輾轉回落，目前最低跌至0.6420。

事實上，自3月下旬美國聯儲局宣佈啟動無限QE後，聯邦資產負債表規模已由4萬億美元飆升至6月初的7萬億美元。因此，紐元/美元於近数月以来一直保持強勁升勢，並於6月9日升至0.6578，創1月27日以來的逾4個月新高，距離3月19日低位0.5466已大幅反彈逾1000點。

值得留意的是，上周四（6月18日）公佈的紐西蘭第一季度國內生產總值按年減少0.2%，低於預期增加0.3%。紐西蘭的經濟未如市埸預期，或會不利紐元未來走勢。市埸應留意美國將於周四（6月25日）20:30公佈其第一季度國內生產總值（GDP），屆時或會影響紐元/美元走勢。

技術分析方面，紐元/美元自3月創下近11年新低0.5466後大幅反彈逾1000點，滙價曾升至0.6578，創逾4個月新高。然而，紐元/美元創下新高後已於日線圖RSI出現超買訊號，其後匯價回吐至0.6380支持，並消化之前的超買力量。若短期內紐元/美元能企穩於重要支持0.6380之上，並進一步升穿0.6500的話，後市或可再度上探0.6600甚至0.6700水平。

交易策略方面，我們根據5月13日策略於0.6270建立的紐元/美元沽盤（下望0.6005，升穿0.6300止損）已於0.6300平倉，虧損30點。短期內待紐元/美元下跌至0.6360-0.6380區域買入，上望0.6680，跌穿0.6340止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供