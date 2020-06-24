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今日 17:10 國際財經

GNC申破產保護 擬出售公司及關閉門市

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受新冠肺炎疫情影響，全球最大保健食品品牌GNC已申請破產保護，並計劃出售公司及關閉門市。

GNC發聲明稱，已於美國破產法院申請破產保護，以便讓該公司整頓資產負債表以完成出售，並同時維持業務營運。公司稱已獲得大部分抵押貸款方，以及關聯企業的最大股東中國哈藥集團的支持，部分債權方還提供1.3億美元的額外流動性。

陷入財困的GNC早已警告或面臨破產，除非能夠為5月到期的數億美元債務取得融資。該公司管理層一直與債權方協商融資計劃、延長債務期限，但在疫情期間，旗下大部分門市的客流下滑及銷售減少。

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