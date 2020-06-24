國際財經

「黑人的命也是命」(BLM)運動持續，微軟公司制定了一個5年多元化目標，尋求解決其辦公室中的種族不平等，作為對美國反種族歧視示威活動的響應。

微軟表示，將追加1.5億美元(約11.7億港元)的多元化和包容性投資，到2025年將其美國業務中的黑人和非裔美國人經理、高級個人貢獻者(senior individual contributor)和高級領導人數量增加一倍。

本月較早時，谷歌母公司Alphabet亦宣布，到2025年將其領導層中代表性不足群體的佔比提高30%。