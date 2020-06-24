國際財經

中美關係未有惡化、南北韓局勢出現轉機，惟市場關注新冠病毒疫情有反彈跡象，擔心經濟復甦之路顛簸，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報6270點，跌49點或0.79%；德國DAX指數報12447點，挫76點或0.61%；法國CAC 40指數報4984點，下滑32點或0.65%；意大利富時MIB指數報19875點，升33點或0.17%。

道指期貨暫報26032點，上揚12點。

在美國白宮經濟顧問納瓦羅澄清中美貿易協議沒有告吹後，白宮經濟顧問庫德洛繼續為兩國關係吹暖風。他表示，中美貿易協議正在執行中，中國已經加快步伐，不僅僅是購買大宗商品，也在解決竊取美國知識產權的問題。

財長努欽接受美國傳媒訪問時提到，如果美國公司不獲准在中國進行公平、平等競爭，美國與中國的貿易有可能出現脫鈎，而這是總統特朗普可能考慮的事。但他強調，非常期望中國遵守首階段貿易協議的條款，大規模增加購買美國商品、能源和服務。

朝鮮半島緊張局勢降溫，北韓官方通訊社朝中社報道，領袖金正恩在執政黨中央軍事委員會會議上決定，暫停對南韓採取軍事行動。《韓聯社》引述南韓軍方消息指出，北韓正拆除設在江原道鐵原郡邊境地區，10多個對南韓喊話的擴音器，估計與金正恩在軍委會議的決定有關。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報40.43美元，升0.06美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報42.81美元，升0.18美元或0.42%。

美國能源資訊局周三將公布的上周原油庫存數據，市場預期將減少10萬桶，汽油與精煉油庫存料分別減少190萬桶與增加10萬桶。