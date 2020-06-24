國際財經 中國財經

惠譽發布最新報告，指由於全球經濟放緩令需求下降，預料今年全球智能手機發貨量將大幅下滑15%至17%。

受疫情影響，零售店關閉，消費者留在家中，惠譽料第二季全球智能手機發貨量按季將現更嚴重的下滑，不過，隨着經濟活動逐漸重啟，該行估計下半年智能手機發貨量將好轉。預計三星電子將保持智能手機領域的市場領先地位，今年市佔率達20%至21%，其次是華為，市佔率17%至18%。

惠譽認為，受售價反彈和5G設備銷量增長的推動，智能手機銷量可望在明年好轉，而5G手機明年將佔智能手機總發貨量的17%至20%