國際財經

美國全國獨立企業聯盟(NFIB)最新調查顯示，約14%通過美國政府工資保障計劃(PPP)獲得貸款的小企業預計，援助資金耗盡後將被迫裁員，其中有12%的受訪者稱將裁減10名以上的員工。

NFIB調查指出，47%的企業預計未來1年將需要更多財政支持；56%的企業料未來1年或需要最多5萬美元的援助；27%的受訪者預計將需要10萬美元以上；30%的企業指截至6月中旬的銷售額仍未達疫情前的一半。

因應疫情對經濟的衝擊，美國政府在3月底推出PPP的緊急貸款項目，以幫助受打擊的小企業。