國際財經

白宮經濟顧問納瓦羅澄清中美貿易協議沒有告吹，加上歐美經濟數據勝預期，在大型科技股造好下，美股周二延續上日強勢。納指受蘋果股價推動，一度升1.64%，創即市新高的10221點；道指曾升290點，全日高見26314點。

道指曾漲290點

道指收市升幅收窄至131點或0.50%，收報26156點，為連升兩日。標指上揚0.43%，收報3131點。納指升0.74%，收報10131點，連續兩日創收市新高，也是連續8個交易日造好，為去年12月以來最長連升日數。五大科技股(FAANG)除Google母公司Alphabet外，其餘都創即市新高，蘋果最高見372.38美元，收市報366.53，上揚2.13%；亞馬遜最高見2783.11美元，收市報2764.41，上揚1.86%；Facebook最高見245.19美元，收市報242.15，攀升1.22%；Netflix最高見474.01美元，收市報466.26，倒跌0.38%。銀行股摩通和花旗分別抽高1.22%和1.71%。Nike躍升2.42%，為表現最強的道指成份股；

美國商務部周二公布，新屋銷售在5月顯著增加16.6%，至67.6萬間，遠高於市場預期升2.9%和64萬間，反映5月經濟解封的正面影響。

美國商業活動雖然在6月連續第五個月收縮，但下滑速度有所放緩，令市場更加相信疫情引發的衰退即將結束。Markit服務業採購經理指數(PMI)從5月的37.5升至6月的46.7，高於市場預期；製造業PMI從5月的39.8增至6月的49.6，同樣優於預期。

歐洲方面，英國和德國的製造業PMI也勝預期，利好股市情緒，三大市場以德股最標青，高收2.13%；英股和法股分別升1.21%及1.39%。

市場風險胃納提高，令美元受壓，美滙指數尾段跌0.34%，報96.71。美元兌歐羅跌0.38%，報1.1306美元，兌日圓也回落0.34%，報106.54日圓。英鎊升0.39%，報1.2520美元。紐約期金升至7年高位，收市攀漲0.8%，每盎斯報1782美元。

中美貿易協議仍有效的消息，令投資者放下心頭大石，紐約期油價格一度反彈2.2%，收市倒跌0.9%，每桶收報40.37美元。布蘭特期油都倒跌1%，每桶收報42.63美元。