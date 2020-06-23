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強生爽身粉致癌案上訴失利 賠償額獲判減半

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就美國強生公司一宗嬰兒爽身粉致癌案，密蘇里州上訴法院作出裁決，維持原訟庭法官於2018年的裁決不變，但賠償金額減少逾半，由46.9億美元降至21.2億美元。強生表明，將向密蘇里州最高法院提出上訴。

上訴法院法官認為，原訴人有力地證明強生隱瞞爽身粉含有致癌物石棉超過10年的事實，因此維持原先判處強生賠償的裁決不變。不過上訴法院認為，賠償金額計算方式有所不同，補償性賠償與懲罰性賠償分別由5.5億美元與41.4億美元，減少至5億美元與16.2億美元。

強生面對逾1.9萬宗嬰兒爽身粉致癌案的訴訟。

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