國際財經

美國澄清中美貿易協議尚未結束，投資者稍微緩解對貿易協議破裂的擔憂，帶動美股上漲，納指曾創歷史新高。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報26156點，升131點或0.53%；標普500指數報3139點，升21點或0.68%；納指報10152點，升96點或0.96%。

美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)周一表示中美貿易協議「已結束」後，美國總統特朗普反駁稱，中美貿易協議仍完好無損，納瓦羅也發布聲明回應稱媒體斷章取義。

全球新型肺炎新增確診病例持續增加，市場對經濟復甦產生疑問。根據約翰霍普金斯大學數據顯示，繼上周五和周六雙雙新增3萬宗病例後，美國又在周日新增3.6萬宗確診個案，成為僅次於巴西外新增確診數目最多的國家。

美國國家過敏症和傳染病研究所(NIAID)所長福奇(Anthony Fauci)表示，新冠病毒並沒有「放暑假」，主要是佛羅里達州、得州和亞利桑那州等氣候溫暖地區病例仍持續激增，認為天氣似乎沒有帶來任何重大影響。

歐股方面，英國富時100指數報6299點，升54點或0.87%；德國DAX指數報12458點，漲195點或1.59%；法國CAC 40指數報4991點，上揚42點或0.87%；意大利富時MIB指數報19734點，漲255點或1.34%。