國際財經

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，目前有關孳息率曲線控制的問題比答案更多。

布拉德接受外電訪問時指出，美國在二戰期間實施孳息率曲線控制，但在戰爭結束後，退出孳息率曲線控制卻非常困難，差不多以「血淚收場」。

他又說，日本進行孳息率曲線控制，但日方想做的一件事就是退出量化寬鬆計劃，他們僅通過直接針對孳息率就大幅縮減了這一規模。

布拉德續稱，聯儲局提供很好的前瞻指引，相信目前美方所處的狀況確實沒有問題，預期低利率將持續至遙遠的未來，更長期的孳息率也相當低。