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儘管在疫情籠罩下，今年蘋果（AAPL）的全球開發者大會WWDC台下空無一人，但一場充滿蘋果風格的發佈會，精心製作的視頻穿梭於蘋果總部Apple Park的不同各落，令整個首次在線上舉辦的直播沒有半分冷場。

在壓軸出場的重頭戲中，被蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）形容為具有歷史意義的一天（Historic Day），就是蘋果旗下的 Mac 電腦正式和英特爾（INTC）晶片說掰掰，取而代之會是由蘋果自主研發的 ARM 架構處理器「Apple Silicon」。除了代表蘋果正式與英特爾長達十五年的合作關係劃上句號外，這也是繼 iPhone、iPad 和 Apple Watch 之後，另一產品採用自家設計的晶片。

對於蘋果來說，在主要產品皆採用自家研發的作業系統（OS）和晶片後，將能再進一步掌控軟體、硬件整合的超強優勢。從操作系統、硬件設備和服務全都更完美的無縫融合下，除了讓消費者能夠得到更一脈相承和用戶體驗外，開發者也能夠更迅速、更容易地創造出更強大的應用。

比較之下，三星在硬件設備上雖然也很領先，但至今依舊缺乏自己的的軟件平台（只能採用微軟的Windows或Google的Chrome OS、Android）；亞馬遜（AMZN）在網購和雲端服務上稱霸，但同樣是需要依賴其他軟件平台上運作。Alphabet（Google母公司）理論上是最一應俱全，可惜是太過專注於開放式平台，在硬件設備上大都不掌握控制權，導致旗下產品的軟硬融合始終略遜一籌。至於微軟（MSFT）在PC端雖然是龍頭，但在移動端上卻近乎是零分。結果，蘋果表面上具有相對的排他性，但卻另闢蹊徑，建設起自己獨有的優勢和護城河。

至於英特爾可謂是屋漏偏逢連夜雨，除了失去蘋果這一位大客戶外，此前公司亦宣佈了主管晶片設計主管 Jim Keller 也因個人理由離職。而Jim Keller可謂晶片界的神級人物，曾先後兩度拯AMD於水深火熱，帶領團體設計K8及Zen處理器，將當時對手英特爾打個落花流水；也曾主導設計蘋果的「心臟」A4、A5 處理器；到2016年於Eon Musk麾下，協助Tesla設計自動駕駛處理器。失去了一名偉大的工程師，英特爾短期內要扭轉晶片設計落後的形勢將肯定非常困難。

（筆者及相關人士持有蘋果、AMD、Tesla的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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