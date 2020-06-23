國際財經

美國總統特朗普強調與中國貿易協議完好無缺，歐洲股市中段升逾1%，道指漲逾200點。

截至本港時間傍晚6時36分，英國富時100指數報6319點，升74點或1.2%；德國DAX指數報12586點，漲323點或2.64%；法國CAC 40指數報5032點，上揚83點或1.69%；意大利富時MIB指數報19821點，漲343點或1.76%。

道指期貨暫報26203點，升250點。

美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)被問及與中國的貿易協議時，表示已經結束。但總統特朗普隨後在Twitter帖文稱，與中國貿易協議完好無缺，希望他們能夠持續履行協議內容。納瓦羅其後亦澄清，稱這一評論並不針對第一階段貿易協議，指自己之前的言論被嚴重斷章取義。

數據方面，歐羅區6月製造業採購經理指數(PMI)初值為46.9，高於預期的44.5。法國6月製造業PMI初值從5月的40.6大幅升至52.1，為2018年9月來最高，遠超預期的46。德國6月製造業PMI初值由5月的36.6升至44.6，預期為41.5。英國6月製造業PMI初值為50.1，5月為40.7。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報41.46美元，升0.73美元或1.79%；倫敦布蘭特期油報43.85美元，漲0.78美元或1.81%。