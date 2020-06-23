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【看圖測市】加央行或會擴大QE 美元/加元上望1.37

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周一（6月22日）加拿大新任行長麥克萊姆（Tiff Macklem）於擔任行長後的首次公開講話表示，加拿大經濟需要很長時間才能從疫情封鎖中完全恢復，央行需要繼續購買政府債券，並在未來一段時間將利率維持在歷史低點。這呼應了加拿大央行副行長的言論，並持續為加元帶來沽壓。事實上，美元/加元自上周三（6月17日）起連續3個交易日上升，本周一更進一步升至1.3627，創自6月15日以來的一周新高。

不過，受市埸近期炒作新冠肺炎疫情舒緩之下經濟復甦帶動，加上石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）堅持減產措施，國際油價於近日漲勢未減，拖累美元/加元於一周高位回調逾100點，並於今日（6月23日）一度跌至1.3498。

值得留意的是，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受訪問時表示中美貿易協議已經結束，曾一度帶動美元/加元短線大漲近60點至1.3568。不過，他與美國總統特朗普隨即澄清中美貿易協議仍具有效力，匯價幾乎回吐全部漲幅，目前窄幅徘徊於1.3520至1.3535之間。市埸應留意美國將於周四（6月25日）20:30公布其第一季度國內生產總值（GDP），屆時或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元自6月10日跌至3個月新低1.3313後大幅反彈，升穿自5月下旬延伸而下的下降通道頂部1.3450水平並進一步漲至1.3683，但其後受阻回落，過去一周基本維持於1.3500至1.3630之間上落整固。若短期內美元/加元仍能企穩於1.3500之上，後市或可進一步回升至1.3700甚至1.3830（由3月19日高位1.4665至6月11日低位1.3313下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平）。

交易策略方面，我們根據6月12日策略已於1.3500買入美元/加元（上望1.3800，跌穿1.3430止損）

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

 

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