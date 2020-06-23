國際財經

大摩前首席經濟學家、耶魯大學資深研究員羅奇(Stephen Roach)預測，美元大幅貶值的情況可能不久後就會發生，而非遠期事件。

羅奇幾周來一直警告美元將出現史詩級大跌，有可能標誌着美元作為儲備貨幣的霸主地位終結，這將波及全球金融市場。他周一接受外電採訪時重申，確實認為這會更早發生。

羅奇解釋，在這個新冠病毒大流行的時代，所有事情都以極快的速度發展。美國失業率今年初時還徘徊約3.5%近50年低位，而自從3月份疫情爆發以來，美國經濟已大幅萎縮，數據顯示已有約4900萬人失業。

他續指出，在快速推出史無前例的財政和貨幣政策應對舉措後，美國聯儲局的資產負債表規模，已從今年初的4萬億美元膨脹到逾7.2萬億美元，這些急速變化的例子，意味外滙市場可能也發生同樣快速的改變。預計美元兌其他主要貨幣很快會貶值35%，因美國赤字上升而儲蓄不斷下降。這樣大規模轉向財政刺激政策，將會給國民儲蓄率和經常項目赤字造成衝擊。

被問及投資者是否應擔心美元低迷時，羅奇表示，這將不是美元第一次大幅下跌，是否擔心要看背景。如果投資者沒有做好準備，沒有進行對沖，沒有考慮可以利用的一些選擇是什麼，那擔心也許是合理的。對於外滙投資者來說，歐羅可能是美元的替代選擇。

羅奇早於上周接受CNBC採訪時已警告，預計美元急劇下跌將在未來一兩年內發生，但強調美元下跌幾乎是不可避免的，這是投資者不應忽略的風險，因為這將對美國金融資產造成負面影響，可能導致通脹上升，不利於利率。