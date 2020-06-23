外媒引述知情人士報道，PayPal即將推出一項直接買賣加密貨幣的服務，或會於未來3個月內推出。
消息表示，該服務將允許用戶直接通過PayPal及旗下流動支付服務Venmo買賣加密貨幣，將具備某種內置的錢包功能，用戶亦可以存放密貨幣。
消息人士說，Paypal將與加密貨幣交易所合作，現正探討與歐洲比特幣交易所Bitstamp合作，並擬擴大與Coinbase的合作。
Paypal在全球擁有逾3.25億活躍用戶，曾為Facebook加密貨幣Libra項目的協會的首批28名創始會員之一。
今日 17:14 國際財經
外媒引述知情人士報道，PayPal即將推出一項直接買賣加密貨幣的服務，或會於未來3個月內推出。
消息表示，該服務將允許用戶直接通過PayPal及旗下流動支付服務Venmo買賣加密貨幣，將具備某種內置的錢包功能，用戶亦可以存放密貨幣。
消息人士說，Paypal將與加密貨幣交易所合作，現正探討與歐洲比特幣交易所Bitstamp合作，並擬擴大與Coinbase的合作。
Paypal在全球擁有逾3.25億活躍用戶，曾為Facebook加密貨幣Libra項目的協會的首批28名創始會員之一。
|下一篇：
|瑞銀:目前看不到美國對中概股有任何管制
|上一篇：
|歐羅區6月製造業PMI初值勝預期