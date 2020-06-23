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今日 17:14 國際財經

PayPal傳推加密貨幣直接買賣服務

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外媒引述知情人士報道，PayPal即將推出一項直接買賣加密貨幣的服務，或會於未來3個月內推出。

消息表示，該服務將允許用戶直接通過PayPal及旗下流動支付服務Venmo買賣加密貨幣，將具備某種內置的錢包功能，用戶亦可以存放密貨幣。

消息人士說，Paypal將與加密貨幣交易所合作，現正探討與歐洲比特幣交易所Bitstamp合作，並擬擴大與Coinbase的合作。

Paypal在全球擁有逾3.25億活躍用戶，曾為Facebook加密貨幣Libra項目的協會的首批28名創始會員之一。

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